¡¡±é²Î²Î¼ê¤ÎÃ¤Ì¦¤æ¤¦¤È¡Ê£²£·¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢Åìµþ¡¦£Ì£É£Î£Å¡¡£Ã£Õ£Â£Å¡¡£Ó£È£É£Â£Õ£Ù£Á¤Ç¡¢ÅìÌ¾ºå¤ò½ä¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡££²£µÆü¤«¤é¥×¥íÌîµå¡¦ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£Âçºå½Ð¿È¤Ç¸×ÅÞ¤Ç¤¢¤ëÎ©¾ì¤«¤é¡¢ÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹ºå¿À¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ïºå¿À¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ëÃ¤Ì¦¤Ï¡¢¿ä¤·¥Á¡¼¥à¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ò¡ÖÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âìÔÂô¤ÊÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È´¶·ã¡£¡ÖÃÏ¸µ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£ËÍ¤â´ØÀ¾¤òÂåÉ½¤¹¤ë²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®Àï¤ò´üÂÔ¡£ºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤¬¿ä¤·¤Ç¡¢¡Öº´Æ£Áª¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¤â¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤â¤¼¤Ò¸«¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÆÃÂçÃÆ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È³èÌö¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±é²Î¡¢¥í¥Ã¥¯¡¢¥À¥ó¥¹¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö£Ô£ò£é£á£î£ç£ì£å¡×¤òÂÎ¸½¡£ºÇ¿·¶Ê¡Ö±¿Ì¿¤Î²Æ¡×¤ò´Þ¤àÁ´£±£¹¶Ê¤òÇ®¾§¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ò²ÚÎï¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¼«¿È¤Î·ÝÌ¾¤¬Æþ¤Ã¤¿Ì¦Ç¯¤À¤±¤Ë¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¤¹¤´¤¯½¼¼Â¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê£±Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤¹¤ë¤ó¤À¤ÈÇ¯ÌÀ¤±¤«¤é¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò¤ªÆÏ¤±½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£