「初めて暖房つけました」もう冬？日本最速スキー場オープン　都心は冷たい雨…焼き芋店に行列　週末は11月中旬並みの気温に

24日に日本で最も早くオープンしたのは、冬が本番のウインタースポーツ会場。

静岡・裾野市の富士山2合目にある「スノーパーク イエティ」です。

オープン日の24日は、仮装して来場すると1日券が無料とあって、ミャクミャクなどさまざまな装いで初滑りを楽しむ様子が見られました。

ミャクミャクの仮装をした客：

万博に行けなかったから悔しくて、これで行こうと思いました。

雪山ほどではないにせよ、東京都心も冬のような冷たい北風が吹き、24日朝の最低気温は12度でした。

さらに、正午過ぎには空模様が急変し、雨となりました。

その冷え込みの中、銀座の街で目にしたのが、焼き芋専門店にできた行列です。

つぼでじっくり焼き上げる名物の焼き芋。

その甘さとぬくもりを求め、多くのお客さんが訪れていました。

銀座つぼやきいも・店員：

かき入れ時が今週からですので、お客さんが増えてきて、寒くなってうちはありがたいですね。

25日からの土日、東京都心は雨が降ったりやんだりの空模様となり、25日の予想最高気温は11月中旬並みの16度。

急激な寒さによる体調変化に注意が必要です。