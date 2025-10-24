「スピードスケート・全日本距離別選手権」（２４日、エムウェーブ）

女子５００メートルで吉田雪乃（寿広）が３７秒５０で、大会２連覇した。「レベルアップしているのは今までのレースも含めて感じていた。ひとつ目標には近づいてきたかなという滑りになったきたかな」と笑顔だった。

「スタートがはまった」と、滑り出しから好調だった。最初の１００メートルを１０秒４１で通過すると、最後までスピードを落とさずフィニッシュ。「第１コーナーは良かった。いつも通り緊張していたけど、むしろ自分の経験にもなるので良かったかな」と振り返った。

五輪２大会連続金メダルの高木美帆と同じ８組でのレースだった。高木を差し置いての優勝だったが、「一番に合わせている大会ではないので『勝ったな』っていう気持ちではない」と控えめ。それでも「こうやって同走することは初めてだったので、すごく緊張した。緊張感を味わえて、トップの選手とレースができるのは非常に恵まれている」と語った。

「この大会で終わりではない。一つの通過点として捉えたい。ここで出た課題を見直して、２月に向けて頑張りたい」とミラノ・コルティナ五輪を見据えた。