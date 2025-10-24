【ちいかわベーカリー】あの″うさぎのシュトーレン″が登場これは急いで予約しなきゃ...！《数量限定》

ちいかわベーカリーでは、2025年10月24日から31日まで、シュトーレンになった「うさぎ」をメインとしたクリスマス限定のギフトセットの予約をオンラインショップで受け付けています。

漫画で描かれたシュトーレンを忠実に再現

漫画に登場したうさぎのシュトーレンを再現した、かわいいシュトーレンです（シュトーレンのうさぎの顔は表面のみ）。

中にはナッツやドライフルーツが入っていて、本格的な味わい。おいしさも可愛さも揃った、クリスマスだけの数量限定商品です。

オンラインショップでの受注期間は、10月24日12時から31日23時59分まで。店頭での発売は11月28日から始まります。

・クリスマスギフトボックスA

セット内容は、シュトーレン／ウッドカッティングボード／紅茶2種（アッサムティー・セイロンティー）です。

価格は4400円。ひとり1会計1点まで。クリスマスギフトボックスBとの同時購入が可能です。

オンラインショップで受注予約受付中。11月28日からは「ちいかわベーカリー」店頭でも販売されます。

クリスマスギフトボックスAには、天然木を使用したウッドカッティングボードが付いてきます。食材を引き立てるナチュラルな風合いが魅力で、シュトーレンとの相性もバツグン。

・クリスマスギフトボックスB

セット内容は、シュトーレン／紅茶2種（アッサムティー・セイロンティー）です。

価格は2960円。ひとり1会計1点まで。クリスマスギフトボックスAとの同時購入が可能です。

オンラインショップで受注予約受付中。11月28日からは「ちいかわベーカリー」店頭でも販売されます。

クリスマスギフトボックスA、B両方に入っている紅茶は、アッサムティーとセイロンティーの2種類。クリスマス限定デザインのパッケージです。

・シュトーレン（単品）

店頭では、シュトーレン単品の購入が可能です。

価格は1620円。「ちいかわベーカリー」店頭でのみ販売されます。

ひとり1会計1点までです。

クリスマスギフトボックスA、クリスマスギフトボックスB、シュトーレン単品それぞれにミニカードが1枚付いてきます。

いずれも数量限定のため、なくなり次第終了します。また、「ちいかわベーカリー グッズポップアップショップ」での販売はありません。

※価格はすべて税込です。

（C）nagano

東京バーゲンマニア編集部