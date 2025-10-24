だいっきらい！！


ご機嫌なままお散歩に出たふたり。なかなか帰ってこなくて迎えに行くと／ターとアグのしあわせ日和（1）

仲良しな猫と犬の毎日を、飼い主である著者がやさしいタッチで描くコミックエッセイ。

元野良猫・ターコロと保護犬・アグの日常を、写真や動画で紹介しているSNSアカウント「ターとアグ」をご存知ですか？ ふたり（2匹）の毎日がイラストやコミックで発表されると、SNSで話題となりました。

飼い主と幸せに暮らすターコロの前に現れたアグ。出会ったその日から自分にべったりのアグに戸惑いながらも、毎日一緒に過ごすうちに親友になりました。そんなふたり（2匹）のやさしくて穏やかな日々は、多くのファンの心を掴んでいます。

そんな、毎日一緒で仲良しで、そしてちょっぴり泣けるふたり（2匹）の日々のエピソードをお送りします。

※本記事は村上直美著の書籍『ターとアグのしあわせ日和 元ノラ猫と元保護犬、ふたりは親友』から一部抜粋・編集しました。

登場人物


■ケンカ

もうしらない！！


早く仲直りしなさいね〜っ


もういいよっ！！


いいもん！


よくねたぁ


…ターちゃん？


シーン…


かくれてるのー！？


ごめんねしてきてもいいんだよー？


ターちゃぁ〜ん！！


きらいっていってごめんなさあ〜い！！


ごめんね…


仲直りして…


ただいまあ〜


ドーナツ買ってきたよ〜！


なんでケンカになったの？


仲がいいけど、よくケンカもするふたり


仲がいいけど、よくケンカもするふたり。でも、またやってるなぁ〜と思っても、気づけば一緒にお昼寝したりキャッキャとじゃれ合ったりしています。

著＝村上直美／『ターとアグのしあわせ日和 元ノラ猫と元保護犬、ふたりは親友』