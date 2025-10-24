「ナイスバディって言ってください」元HKT48田中美久、不用意発言でズブ濡れに

10月23日（木）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、コップの水が飛び交う人気討論企画「リアル水掛け論」の女性版「女子びちゃびちゃ論」後編を実施した。

前編に続き、全身がズブ濡れになってしまったアイドルがいたようで…。

【映像】ナイスバディを誇示する元HKT48・田中美久

今回は「赤裸々な下ネタで笑いを取るのは…ナイスガッツ or みっともない」というお題で、ベッキー、田中美久、あんり（ぼる塾）が“ナイスガッツ派”、加護亜依、福留光帆、加納（Ａマッソ）が“みっともない派”に分かれて議論した。

“みっともない派”の加納が「下ネタでウケると、それに頼ってそればっかりになる」と口火を切ると、福留が「下ネタは限界がある。意外性なんて秒でなくなる」と続く。加護は「赤裸々な下ネタはお笑いの芸ではない」と下ネタを真っ向から否定した。

これに対し“ナイスガッツ派”の田中は「下ネタは出演者も視聴者も好きなものだから、なくなったら致命的。見る人誰もいなくなりますよ」とテレビに下ネタは必要だと主張。すると、加納が田中に向かって「エロいからなお前」と嘲笑の言葉を浴びせた。

これを「エロいっていうか、ナイスバディって言ってください」と返した田中だったが、スタジオは微妙な空気に。

次の瞬間、同じチームのあんりが「スベるな！」と怒りの水掛け。さらにベッキーも続き、田中は味方のはずの2人から水を浴びせられてずぶ濡れになってしまった。

その後の議論でも、下ネタは面白いと主張し続ける田中が相手チームから集中砲火を浴びる場面があった。自ら水がしたたる様子を楽しむような表情を見せポーズを決める田中に、加納は「こいつちょっとオイシイと思ってる！」とツッコミを入れていた。