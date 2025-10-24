ORANGE RANGEが10月22日にCDリリースした、新曲「トワノヒカリ」のMVが公開された。

本楽曲は、映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』の主題歌。MVは映画公開から1週間は劇場限定で映画視聴後に表示されるQRコードからのみ観ることができた映像だったが、本日一般公開された。

MVは映画の世界観が深く反映されたものとなっており、主演の當真あみと齋藤潤が映画の登場人物の桜井萌と佐藤日向として出演。さらに、ORANGE RANGEと佐藤日向（齋藤潤）が、一緒に壮大な田園を走り抜けるシーンも。映画のピュアな物語の断片が、楽曲の持つ壮大で優しいメロディと絡み合う映像となっている。

なお、本MVも映画と同様に酒井麻衣が監督を手掛けた。

・酒井麻衣監督 コメント

ORANGE RANGEさんよりこの映画のために、儚く優しく前向きで、あたたかな歌をいただきました。そして、MVをお願いできますかと言われた時は、本当に大切に撮影をしなければと思い、挑みました。

好きな人と会えない期間の日向（齋藤潤）目線の物語。好きな人と会えない時間、1人で過ごす、切なさと強さが感じると思います。2人でストロベリームーンを見に行った後に会えなくなった時なのか、それとももっと後のお話なのか、それはどちらなのでしょう。感じてみてくださいませ。

映画では、登場していないのですが、裏設定としてORANGE RANGEのメンバーの皆様は、・日向が醤油を配達するお得意さん（古民家カフェ）・向日葵畑の人（あの時協力してくれた向日葵畑の人ですね）として登場しています。誰がどの役なのか、是非そこも楽しみにチェックしてみてくださいませ。

映画『ストロベリームーン』も絶賛大ヒット公開中です。ORANGE RANGEさん「トワノヒカリ」と共に、この切なくて優しい世界と強い生き様が、是非より多くの人の心に届きますように。

（文＝リアルサウンド編集部）