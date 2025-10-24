2025年10月、YouTuberのマークロッキーが自身のYouTubeチャンネルを更新。動物カフェに訪れる様子を公開した。

マークロッキーはイングランド出身のYouTuberで、外国人の視点から日本の魅力を紐解いていく動画を投稿し、人気を集めている。今回マークロッキーが訪れたのは、『Moff animal cafe』。ケイリーとトムと一緒に巡っていくようだ。イギリスには猫カフェはあるが動物カフェはあまりないようで、2人は猫カフェも何カ月先まで予約が埋まるほどの人気ぶりだと説明した。

まず最初に出会ったのはヒヨコ。ご飯を食べる様子を見て、マークロッキーは「めっちゃ可愛いな」とコメントした。その後は、うさぎや小鳥などと触れ合い、動物好きのケイリーは「最高な場所ね」と、終始楽しそうな様子を見せた。

最後は、カピバラにご飯をあげることに。マークロッキーはカピバラについて「おっとりしているよね」とコメントし、ケイリーは「すごく可愛い」とメロメロの様子だ。ケイリーはこの施設について「帰りたくなかった」と名残惜しそうな言葉を残し、今回の動画は終了した。

視聴者からは「とても癒されました」「最高ですね」「動物愛が伝わってきた！」といった声が集まった。

（文＝向原康太）