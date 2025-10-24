エプソン、インクジェットプリンターを駆使した企画展「PRINTING×CREATORS」 藤原嘉騎さん・渡部さとるさんの作品を展示 渋谷ヒカリエで
エプソンは写真表現の新たな可能性を探る企画展として、「PRINTING×CREATORS」を11月13日（金）から渋谷ヒカリエで開催する。
副題は「写真家のイマジネーション×エプソンのプリントテクノロジーによる創作世界」。藤原嘉騎さんと渡部さとるさんの作品を、エプソンのプリンティングテクノロジーによる自由な発想で表現するという。両名によるギャラリートークも予定されている。
Yoshiki Fujiwara
Satoru Watanabe
会場では、エプソンプロセレクションシリーズを利用した用紙による表現や、写真作品の制作にまつわる情報も紹介する。
展示名
PRINTING×CREATORS ー写真家のイマジネーション×エプソンのプリントテクノロジーによる創作世界ー
会期
2025年11月13日（木）～11月15日（土）
時間
11時00分～20時00分
※最終日は18時00分まで
会場
渋谷ヒカリエ 8/COURT（渋谷ヒカリエ 8階）
入場
無料
トークイベント
クロストーク | 藤原 嘉騎 × 渡部 さとる
11月14日（金）①17時00分～ ②19時00分～
アーティストトーク | 渡部 さとる
11月15日（土）①15時00分～ ②17時00分～
※どちらも入場無料・予約不要