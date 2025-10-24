エプソンは写真表現の新たな可能性を探る企画展として、「PRINTING×CREATORS」を11月13日（金）から渋谷ヒカリエで開催する。

副題は「写真家のイマジネーション×エプソンのプリントテクノロジーによる創作世界」。藤原嘉騎さんと渡部さとるさんの作品を、エプソンのプリンティングテクノロジーによる自由な発想で表現するという。両名によるギャラリートークも予定されている。

Yoshiki Fujiwara

Satoru Watanabe

会場では、エプソンプロセレクションシリーズを利用した用紙による表現や、写真作品の制作にまつわる情報も紹介する。

展示名

PRINTING×CREATORS ー写真家のイマジネーション×エプソンのプリントテクノロジーによる創作世界ー

会期

2025年11月13日（木）～11月15日（土）

時間

11時00分～20時00分

※最終日は18時00分まで

会場

渋谷ヒカリエ 8/COURT（渋谷ヒカリエ 8階）

入場

無料

トークイベント

クロストーク | 藤原 嘉騎 × 渡部 さとる

11月14日（金）①17時00分～ ②19時00分～

アーティストトーク | 渡部 さとる

11月15日（土）①15時00分～ ②17時00分～

※どちらも入場無料・予約不要