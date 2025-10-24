Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年10月24日は、10月30日にSQUARE ENIX（スクウェア・エニックス）から発売される、『ドラゴンクエストI＆II』がお得に登場しています。

グラフィックにはドット絵と3DCGが融合した「HD-2D」を採用しており、懐かしさと新しさがどちらも楽しめますよ。

■この記事で紹介している商品

名作の原点がHD-2Dで復活！ 10月30日に発売開始するスクエニ『ドラゴンクエストI＆II』が、予約購入で11%オフ！

スクウェア・エニックスの名作RPG『ドラゴンクエストI＆II』が、HD-2D表現で蘇ってNintendo Switchに登場。Amazonにて現在、11%オフで予約受付中です！

シリーズ屈指の名作『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』の後の世界を描く、ロト三部作の完結編。初代『ドラゴンクエスト』と『ドラゴンクエストII 悪霊の神々』が、1本のソフトに収録されています。

グラフィックにはドット絵と3DCGが融合した「HD-2D」を採用。懐かしい2Dの世界に立体感とエフェクトを加えたビジュアルが、記憶の中の冒険をより鮮やかに再現します。

発売は2025年10月30日、あともう少しですよ！

物語の原点へ。ロトの血を引く者たちの旅がはじまる

『ドラゴンクエストI』では、平和を脅かす竜王に立ち向かう勇者として、アレフガルドを巡る冒険が描かれます。勇者ロトの血を引く主人公は、魔物に覆われた世界を救う旅へと旅立ちます。

『ドラゴンクエストII』では、Iの数百年後の世界。ロトの子孫たちが王となり築いた3つの国が、再び魔物の軍勢によって脅かされます。プレイヤーは若き王子・王女たちを操作し、広がる世界を巡って真の平和を取り戻す旅に出ます。

HD-2Dで生まれ変わった、古き良き冒険譚が、今ふたたび、あなたの手の中で始まります！

ドラゴンクエストI＆II - Switch 6,838円 （11%オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年10月23日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

