フロアモップの網戸版って感じ。

日ごろからチョコチョコと掃除を心がけている我が家。今の家に住んで1年ですが、ふと思いました。

「網戸を掃除したことがない」と。

そこでお掃除の定番「激落ちくん」シリーズに「窓・アミ戸の激落ちくん」なるものを見つけたのでゲット。早速試してみました。

洗剤は不要で楽チン

メラミンスポンジが網に食い込むので、必要なのは水だけ。ワイパー付きなので窓ガラスも水拭き&水切りができますし、棒の真ん中から伸縮するので、高い場所でも届きます。

ふたつ折りで絞れる

1つ前のモデルではなかった、2つ折りで絞れるギミックを搭載しています。濡らして使うとはいえ、ベチャベチャだと周りが水浸しになりますし、スポンジも洗いながら使いたいので便利です。

窓ガラスもついでにキレイ

せっかくなので窓ガラスも洗い、ワイパーで水気を落とします。

ちょっと気になった点

1年以上放置していた網戸ですが、思ったよりスポンジにホコリが付着している感じはなかったんですよね。これはあんまり汚れていなかったから…？

また擦りすぎると、スポンジがボロボロになりそうな気配がありました。激落ちくんあるあるですね。スペアがあるので、いよいよダメそうになったらサクっと交換しましょう。

使用後に2つ折りでギューっと絞ったつもりでも、まだまだウェットだったので乾かすのに1日以上かかると思います。どこかにしまい込むなら、数日干すつもりでいた方が良さそうです。

花粉がない今がチャンス

年末の大掃除だと寒いんで、今ごろの季節にやると良さそうです。網戸はそんなに小まめに掃除する場所でもないので、花粉の時期にまた活躍するかと思います。

