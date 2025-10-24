株価指数先物【引け後】 上向きで推移する+1σと+2σによるレンジを継続 株価指数先物【引け後】 上向きで推移する+1σと+2σによるレンジを継続



大阪12月限

日経225先物 49320 +650 （+1.33％）

TOPIX先物 3273.0 +20.0 （+0.61％）



日経225先物（12月限）は前日比650円高の4万9320円で取引を終了。寄り付きは4万9130円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万8995円）を上回る形で、買いが先行して始まった。現物の寄り付き直後につけた4万9010円を安値にロング優勢の動きを強め、前場終盤にかけて4万9400円台を回復すると、後場の開始直後には4万9480円まで上げ幅を広げた。これにより、前日の下落分を完全に埋めている。



ただ、押し目待ち狙いのロングは観測されるものの、後場はじりじりと上値を切り下げており、週末要因による持ち高調整に伴うロング解消も入ったようだ。終盤にかけては4万9300円～4万9370円辺りでの保ち合いが続いた。



米国市場でハイテク株が買われたほか、取引終了後に決算を発表したインテル が時間外取引で大きく買われていることが支援材料になった。また、午後に高市首相の所信表明演説を控えて、高市トレードが再び強まり、ソフトバンクグループ<9984>［東証P］やアドバンテスト<6857>［東証P］などが日経平均型を押し上げていた。



一方で、直近で資金シフトがみられたバリュー株には利益確定の売りが入り、日経平均株価は658円高と大幅に反発したものの、東証プライムの騰落銘柄は値下がり銘柄数が過半数を占めている。



日経225先物はボリンジャーバンドの+1σ（4万8620円）が支持線として機能する形でのリバウンドにより、チャート上では前日の陰線を埋める形になった。節目の4万9500円を捉えることはできなかったが、+2σ（5万0310円）とのレンジは継続。そのため、+1σ接近では押し目狙いのロング対応を継続しつつ、+2σを意識したスタンスに向かわせよう。



また、週間形状でも+1σと+2σによるレンジで推移しており、来週は+1σが4万7650円、+2σは5万0180円辺りに上昇する。5万円に乗せてきたとしても、過熱感は強まらないとみられる。



NT倍率は先物中心限月で15.06倍に上昇し、前日に割り込んだ+1σ（15.03倍）を上回ってきてきた。このまま同バンドを支持線に変えてくると、NTロングに振れやすい需給状況が意識されてきそうだ。



手口面（12月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万5804枚、ソシエテジェネラル証券が9968枚、サスケハナ・ホンコンが3302枚、バークレイズ証券が1948枚、SBI証券が1847枚、JPモルガン証券が1798枚、ゴールドマン証券が1778枚、モルガンMUFG証券が1399枚、野村証券が1271枚、日産証券が1088枚だった。



TOPIX先物はABNクリアリン証券が2万0493枚、ソシエテジェネラル証券が1万6545枚、バークレイズ証券が4233枚、UBS証券が3782枚、ゴールドマン証券が3242枚、JPモルガン証券が2914枚、モルガンMUFG証券が2807枚、ビーオブエー証券が1660枚、サスケハナ・ホンコンが1630枚、野村証券が914枚だった。



株探ニュース

