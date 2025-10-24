　24日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比110円高の4万9430円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万9299.65円に対しては130.35円高。出来高は1878枚となっている。

　TOPIX先物期近は3275.5ポイントと前日比2.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は6.05ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49430　　　　　+110　　　　1878
日経225mini 　　　　　　 49425　　　　　+105　　　 29272
TOPIX先物 　　　　　　　3275.5　　　　　+2.5　　　　2106
JPX日経400先物　　　　　 29525　　　　　 +30　　　　 132
グロース指数先物　　　　　 723　　　　　　+1　　　　　91
東証REIT指数先物　　売買不成立

