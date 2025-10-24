日経225先物：24日19時＝110円高、4万9430円
24日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比110円高の4万9430円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万9299.65円に対しては130.35円高。出来高は1878枚となっている。
TOPIX先物期近は3275.5ポイントと前日比2.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は6.05ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49430 +110 1878
日経225mini 49425 +105 29272
TOPIX先物 3275.5 +2.5 2106
JPX日経400先物 29525 +30 132
グロース指数先物 723 +1 91
東証REIT指数先物 売買不成立
