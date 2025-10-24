なにわ男子・長尾謙杜、主演映画をメンバー7人で鑑賞 「恥ずかしかったです」と照れ笑い
7人組グループ・なにわ男子の長尾謙杜が24日、都内で行われた映画『恋に至る病』初日舞台あいさつに登壇した。なにわ男子のYouTube撮影で今作を鑑賞したそうで、メンバーの反応を明かした。
【写真】カワイイ…！仲良く手を繋ぐ長尾謙杜＆山田杏奈
今作について長尾は「友達とか『観に行くよ』と送ってくれたりつい先日、なにわ男子のYouTubeの企画で7人で観させていただいて（純愛か洗脳か）どっちなんだろうって反応をくれたりうれしかったです」と回想。
長尾が自身の出演する映画を一緒に観たことは初めてということで「うれしかったんですけど緊張して恥ずかしかったです」と照れ笑い。「『う〜ぉ〜』ってなってました。終わり方も独特なのでかみしめてくれるような感じはしました」とはにかんだ。
同じくW主演の山田杏奈も熱量のある感想をインタビュアーからもらうことも多かったといい長尾は「みんなで共有してもらって友だちとかと話してもらいたいです」と呼びかけていた。
斜線堂有紀氏による同名の人気恋愛小説を実写映画化。内気な男子高校生・宮嶺望（みやみね・のぞむ）を長尾が、そんな宮嶺が出会い、初恋に落ち、彼の人生を大きく変えることになる寄河景（よすが・けい）を山田が演じる。2人の共演はAmazonオリジナル映画『HOMESTAY』（2022）以来2度目となり、劇場用映画での共演は本作が初となる。
この他、醍醐虎汰朗、中川翼、上原あまね、小林桃子、井本彩花、中井友望、廣木隆一監督が登壇した。
