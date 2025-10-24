11/8、9に埼玉上尾HGと春高バレー埼玉県予選の決勝が共同開催！

大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の埼玉上尾メディックスが22日（水）、SVリーグ女子第5節のホームゲームと、JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー）埼玉県予選の決勝との共同開催を行うと、クラブ公式サイトで発表した。

この共同開催は2025年11月8日（土）と9日（日）の2日間、サイデン化学アリーナさいたまを会場に実施される。春高バレー埼玉県予選の決勝は女子が8日（土）、男子が9日（日）に開催。両日ともに10時より試合開始で、決勝終了後には表彰式も。その後は、15:05よりSVリーグ女子第5節 埼玉上尾vsヴィクトリーナ姫路の試合が開催される。

なお当日、埼玉上尾の試合チケットを持っている方は、同席にて春高バレー予選の決勝を観覧することができ、春高バレー予選の決勝を観戦した方は、2階エンド席にて埼玉上尾vs姫路の試合を無料で観戦することができる。

さらに、埼玉上尾vs姫路の第2セットと第3セット間でのイベントとして、予選を勝ち抜き、春高バレーの埼玉県代表となった高校の壮行会も予定されている。

全国大会出場をかけた春高バレー埼玉県予選の決勝とSVリーグ女子の熱い試合を堪能できるこの貴重なチャンス。ぜひチェックしてみてはいかがだろうか。