若手演歌歌手の辰巳ゆうと（27）が24日、東京・渋谷で全国ツアー「辰巳ゆうとスペシャルコンサートツアー2025 ―Triangle―」の最終公演を行った。

演歌、ロック、ダンスといった三つを披露する「Triangle」。今回の公演では約2000人を動員。ロック調の楽曲「魂は売るな」で力強く幕を開け、アンコールの「運命の夏」などでダンサーと共演するなど、バラエティ豊かなステージに仕上げた。また、本公演で新曲「鈴鹿峠の旅がらす」を初披露。同曲は、12月17日に発売する演歌だけを満載したアルバム「だけ、だけ、だけ、だけ、演歌だけ！ 〜辰巳ゆうと サードアルバム〜」に収録予定で、本作をひっさげた演歌のみのコンサート「力いっぱい演歌です！辰巳ゆうとコンサート in 新歌舞伎座 〜だけ、だけ、だけ、だけ、演歌だけ〜」を大阪・新歌舞伎座で開催することも発表した。

開演前の取材に応じた辰巳は、この1年を振り返り「辰巳の巳の年で、勝負を決める一年と考えて過ごしてきて、ファンの方にたくさん支えられて、自分一人ではなかなか成し遂げられない結果を作ることができた一年だった」と充実感を口に。

そして「紅白歌合戦初出場というのは、今年のお正月から心に決めていて、“出たい”じゃなく、“絶対に出るんだ”という気持ちで一日一日頑張っていきたい」と改めて決意を語った。