Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、10月24日の第1試合に出場する4選手を発表した。出場4選手は全員が今期プラスの選手ばかり。各チーム、1ポイントでも多く稼ぎたいところで、誰がトップを取るか。

【映像】好調4選手の対決

EARTH JETS・逢川恵夢（協会）は前日の第1試合に続き、2日連続での先発登板。チームは最下位脱出まで約60ポイントだ。長いリーグ戦とはいえ、いよいよ最下位を“定位置”と呼ばれるわけにもいかない。まずはチームの元気印が、勢いをつけ直す。

KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）は前日の第2試合に続く、日またぎの連投。個人3位の＋171.5を稼ぎ、今期はチームを引っ張る存在になっている。リーグ6位は、レギュラーシーズン突破ぎりぎりのライン。チームのマイナスポイントを完済して、さらに1つ上の順位に引き上げたい。

リーグ5位・TEAM雷電の先発は本田朋広（連盟）。＋200ポイント台の上位4チームに食らいついているが、少し負けが続けばマイナス域に落ちてしまうだけに、ここはエース本田の踏ん張りで、むしろ上位陣の争いに食い込みたい。

リーグ2位と好調のU-NEXT Piratesからは安定感抜群の瑞原明奈（最高位戦）が先発。今期も3ケタプラスと稼いでいる。強気の麻雀と強運のバランスが絶妙で、相変わらず頼れる存在だ。気持ちいいトップが取れれば、勝利者インタビューでは身振り手振りで解説してくれることだろう。

【10月24日第1試合】

EARTH JETS・逢川恵夢（協会）個人17位 ＋26.1

KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）個人3位 ＋171.5

TEAM雷電・本田朋広（連盟）個人9位 ＋85.4

U-NEXT Pirates・瑞原明奈（協会）個人5位 ＋133.3

【10月23日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋272.3（24/120）

2位 U-NEXT Pirates ＋251.9（28/120）

3位 赤坂ドリブンズ ＋232.8（24/120）

4位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋214.8（26/120）

5位 TEAM雷電 ＋38.8（24/120）

6位 KADOKAWAサクラナイツ ▲45.1（24/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲119.0（28/120）

8位 BEAST X ▲143.5（26/120）

9位 セガサミーフェニックス ▲321.1（26/120）

10位 EARTH JETS ▲381.9（26/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

