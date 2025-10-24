BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（木曜後10・00）が23日に放送され、ともに広島OBである安部友裕氏（36）＆中田廉氏（35）の“アベレン”コンビがそろって登場。とにかく怖かった先輩について語った。

元ヤクルト監督で番組MCの真中満氏（54）から、引退後は広島でテレビにラジオに大活躍と紹介された2人。広島では「アベレン」として地上波のレギュラーコーナーも持っているという事実に、もう一人の番組MCでパ・リーグ中心に試合を見ているオリックスファンの「ますだおかだ」岡田圭右（56）が驚きの声を上げる場面もあったが、スタートからテンション高くスタートした。

すると、「怖かった先輩」というトークテーマの時だった。

安部氏は「一番近い先輩で言ったら会沢さん」と今も現役の会沢翼捕手（37）の名前を挙げる。

「中田も僕も、共通の出会いがあったんです」。それは新人時代に誰もが通る入寮日だ。

「あり得もしない音が鳴るんですよ、部屋で。ドーーーーーン！って。カープの大野寮ってちょっと古くて。重〜い扉なんです。それがいとも簡単にバチャーン！って開いて。壁にバーーーン！って当たる音が鳴るんです。うえっ？と思ったら会沢さんなんです。で、アンダーアーマーのパーカ着て（両手をポケットに突っ込むしぐさ）」（安部氏）

「鈴の付いたネックレスして」（中田氏）

「“ういっす”って。みんな（後輩は）経験するんです。で、広島東洋カープってこういうところなんだなっていうのを教えられました」（安部氏）

安部氏は「めっちゃ上の人かと思ったら1個上の先輩で。もう2つ3つだったらどんな…」と当時を思い出して苦笑い。

中田氏も「カープの2軍なんて髪の毛染めたりしたらダメなんです。当時、会沢さん髪の毛の色抜けてて、髪明るいんですよ」と続き、「なんやねん！この人！と思いながら…」と唯一明るい髪色をしていた当時19歳、20歳ごろの会沢を回想した。

そんなヤンキーちっくな若手選手だった会沢。先輩への態度はメチャクチャちゃんとしているそうで「漢（おとこ）って漢字あるじゃないですか、さんずいのほうの。あんなタイプです。でもお酒飲んだら…」と安部氏。黒田博樹氏（50）がメジャーから復帰した際の決起集会でも「“おい！クロ！”って黒田さんに言っちゃうようなタイプ」。これには中田氏が「大丈夫っすか？」と苦笑いでツッコミを入れたが、安部氏は「みんなピキー！！！って…」と笑わせた。

だが、「普段ちゃんとしているので可愛い感じなんですよ、先輩からしたら」と想像した中田氏。「あとはピッチャー守る。打たれてもピッチャーのこと絶っっ対に悪く言わないです」と男気あふれる会沢に感謝した。

また、会沢だけでなく、倉義和氏（50）、石原慶幸氏（46）と歴代捕手は「バチバチ怖かった」と安部氏。昔から12球団随一の練習量と言われるカープだが、練習量だけでなく、こういう怖くて優しい先輩たちによって寮内、チーム内の規律も守られてきたのだろう。