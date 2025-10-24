グラビアアイドルのRaMu（28）が23日、Xを更新。目元や輪郭周りを整形したことを明かし、ビフォーアフター写真を公開した。

【映像】RaMuの話題の水着ショット（複数カット）

身長148cmという小柄な体格ながらも、バスト90・ウエスト58・ヒップ80という迫力あるプロポーションを持ち、アンバランスボディーとして人気を集めるRaMu。

これまで自身のSNSで、イベント出演時のビキニショットや写真集のメイキング動画など、美ボディーあらわな姿を披露してきた。また、ペットに噛まれ「蜂窩織炎」になったことや、病室で点滴を打つ様子など私生活についてもありのままに発信している。

10月23日には、ライブ配信サービス「Twitch」で生配信を行い、「目の下の脂肪のダルダルを取ってきた、あと、エラボトックス打ってきた。費用は、めっちゃディスカッションした。めっちゃ渋りまくって、めっちゃ値下げしてきたから、エラボトックスも入れて、18万円くらいかな」と、美容整形したことを報告。

RaMuの整形アフター

その後は、Xも更新し、「エラボトックス、目の下ダルダル除去。1日目、5時間経過。目の下青くなってきたし腫れてきた」と、整形のビフォーアフターを公開している。

これらの投稿にファンからは、「元がいいから気にならない」「前も今もかわいくて良い」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）