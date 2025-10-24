演歌歌手辰巳ゆうと（27）が24日、東京・渋谷公会堂でコンサートツアー「Triangle」の東京公演を行った。大阪、愛知を回って、この日がフィナーレだった。

公演前に取材に応じた。

−ツアーは大阪、愛知、そして最終が東京です

3会場とも満席完売御礼。よい流れで来ることができました。

−オープニングの「魂は売るな」の歌唱からロック調です

髪が金髪でメッシュが入っている。会場のどよめきがうれしい。演歌ももちろん歌いますが新たな一面をお見せできている。うれしいです

−1月発売の「運命の夏」のタイトルとかけて、この夏の運命的な出来事が何かありましたか

全国各地に行って、特に沖縄にツアーで行ったのが印象的。10月でも30度を超えた日があった。南国でファンと時間を過ごせたのは「運命の夏」でした。

−7月には富士山に登りました

富士山の御来光を見ました。そして影富士も。幻想的な景色で山小屋から見ることができた。天候に恵まれて影富士まで見ることができた「運命的な夏」でした。

−辰巳の「み年」も残り2カ月です。1年を振り返っていかがですか

すごく充実した1年でした。「運命の夏」が38週連続でオリコンの（演歌・歌謡曲）ランキング入りした。「辰巳」の「み年」らしい特別な1年で、勝負を決める1年です。

−今年の残る2カ月で成し遂げたいことは

紅白歌合戦の初出場です。年明けから「今年は絶対に出るんだ」と1日1日を頑張ってきた。全国各地におじゃまをして、ファンの人も熱く応援をしてくれて、「辰巳と紅白に行く」と背中を押してもらった。必ず紅白に行きたい。そのために100％、150％。200％頑張りたい。今日がツアーファイナルですが、これが新たなスタート。12月31日の紅白の出場まで、ここから集中力を高めていきたい。