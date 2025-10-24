演歌歌手辰巳ゆうと（27）が24日、東京・渋谷公会堂でコンサートツアー「Triangle」の東京公演を行った。大阪、愛知を回ってこの日がフィナーレ。

イメチェンした金髪メッシュにブラックのライダースジャケットを着てロック調の「魂は売るな」でスタート。「みなさん、盛り上がって行きましょう。よろしくお願いしま〜す」。

カバー曲コーナーでは、竹内まりや「純愛ラプソディ」や玉置浩二「田園」のポップス曲をダンサーを初めて従えてポップに歌唱。長編歌謡浪曲「沖田総司」も朗々と歌い上げ、12月に発売する演歌に特化したアルバムに収録する股旅演歌の「鈴鹿峠の旅がらす」も初披露した。

今年1月発売の新曲「運命の夏」がオリコンの演歌・歌謡曲ランキングで38週連続でトップ10入り。ジャケット写真とカップリング曲を変えた12タイプで計7万5000枚超を売り上げている。

公演タイトル「Triangle」（三角形）には演歌、ロック、ダンスの意味を込めた。さまざまなチャレンジを重ねた2時間で19曲を披露。約2000人のファンを魅了したステージだった。

実績もしっかりと積み上げ、ファンの大きな後押しも受けて「年末までこのまま突っ走ります」。デビュー8年目の初紅白出場を狙っている。