【モデルプレス＝2025/10/24】歌手の木村カエラが10月23日、自身のInstagramを更新。手編みのニット帽を披露し、話題を呼んでいる。

◆木村カエラ、手編みニット帽披露


先日、手編みのバブーシュカを披露していた木村は「あっという間にできる簡単ニット」とつづり、新作の赤と青のボーダー柄のニットキャップを披露。「モヘヤでつくったよ。モハモハいいな。きにいった。改良してこ」と満足のできる仕上がりだったとも記している。

◆木村カエラの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「ポップで可愛い」「本出してほしい」「器用」「センス抜群」「編むの速い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

