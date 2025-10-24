犬2匹と猫2匹が、飼い主さん手作りの巨大迷路に挑戦したところ…『100点満点』のリアクションが面白かわいいと話題です。投稿は記事執筆時点で4.3万回再生を突破し、「それぞれの個性がよく分かる」「みんな仲良しで可愛すぎ」「可笑しいのとかわいいのとで声出して笑いました」などのコメントが寄せられています。

【動画：ティッシュの箱で廊下に『迷路』を作った結果→猫と犬が見せた『100点満点のリアクション』】

飼い主さんのアイデアが光る『巨大迷路』

YouTubeチャンネル『犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ』に投稿されたのは、4匹の犬猫たちが、飼い主さん手作りの巨大迷路にチャレンジした日のこと。この日、飼い主さんがネットで数を間違えて大量に購入してしまった、ティッシュペーパーが大量に届いたのだそうです。

そこで飼い主さんは、大量のティッシュを活用して『巨大迷路』を作ることに。今回の巨大迷路は、廊下にボックスティッシュを散りばめたもので、単なるジャンプや隙間のすり抜けだけでは簡単に通れないようにできているのだとか。飼い主さんのアイデアが光る逸品です。

4匹それぞれの個性あふれるチャレンジ

まずはシベリアンハスキーの「はっちゃん」がチャレンジ。体が大きいはっちゃん、さすがに難しいのか最初は悩んで座り込んでしまいましたが、おやつがあることを伝えると、器用に迷路を跨いでクリア。

次にスコティッシュフォールドの「じゅんちゃん」が、さらに茶トラの「茶太郎」くんが続けてやってきてチャレンジ。しかし先頭を切ったじゅんちゃんは、途中で行き止まりになってしまったのだとか。茶太郎くんはそんなじゅんちゃんを見て学習したのか、別の道を見つけて先にクリア。じゅんちゃんも茶太郎くんを見て学び、そのあとすぐにクリアしたそうです。

仲良しな4匹の絆

最後にトイプードルの「きゅうちゃん」がチャレンジ。きゅうちゃんは巨大迷路を前にし、まったく動く様子がなかったといいます。そこへじゅんちゃんが「こうやるんだよ」とでも言うように、助けに行ったのだそう。

それでもまだ困っているきゅうちゃんを見て、なんとはっちゃんと茶太郎くんもレスキューに向かったのです。みんなそれぞれの方法できゅうちゃんにアドバイスをしますが、結局きゅうちゃんは道順を無視し、ジャンプで迷路を飛び越えてクリアしたそうです。

4匹それぞれの個性を引き出してくれた巨大迷路チャレンジには、「4人いろいろで面白い」「主さん良い遊びを考えましたね」「本当この4人仲良くて皆でおやつ食べて癒やし」「可笑しいのとかわいいのとで声出して笑いました」などといったコメントが寄せられていました。

YouTubeチャンネル『犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ』では、今回登場した4匹の犬猫たちのかわいすぎる日常がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル『犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ』さま

執筆：machuno

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。