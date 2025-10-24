「黒だと重く見える」→“この色”がおすすめ！【ユニクロ】大人がシャレる「茶色ジャケット」

今季トレンドカラーとして注目を集めているブラウン。黒より軽やかで、コーデに深みを与えてくれるのが魅力です。今回は【ユニクロ】で見つけた、大人に似合う「茶系ジャケット」をピックアップ。やわらかなニットジャケットや季節感を高めるコーデュロイシャツなど。羽織るだけでこなれ感が出せるアイテムがラインナップ。ぜひ、参考にしてください。

ニットジャケットならやわらかい雰囲気に

【ユニクロ】「ミラノリブニットジャケット」\3,990（税込）

ほどよく丸みのあるフォルムで、クリーンな印象を引き寄せてくれそうなニットジャケット。ジャケットのきちんと感と、ニットのリラックス感をあわせ持つ優秀アイテム。公式サイトによると、「ほどよいハリ感があり、伸びのよい編み地」なのがポイント。通勤スタイルにもマッチして、カーディガンのようにバッグの中に入れておけるから、朝晩が冷える今の時期にぴったりかも。10月下旬発売予定です。

知的ムードを引き寄せるダブルジャケット

【ユニクロ】「ダブルジャケット」\6,990（税込）

深みのあるブラウンが魅力のダブルジャケットは、知的で落ち着いた印象を演出してくれるはず。肩パッド入りでシルエットが美しく決まり、きちんと見えしたい日にも頼れる一枚です。トレンドカラーだから、Tシャツの上から肩がけするだけで、ぐっとこなれた雰囲気に。ベージュやブラウンの同系色でまとめたコーデも素敵かも。

季節感が高まるコーデュロイシャツ

【ユニクロ】「コーデュロイロングシャツジャケット」\3,990（税込）

シーズンムードたっぷりのブラウンシャツは、ノーカラーデザインでレイヤードスタイルにもマッチ。腰まわりをほどよくカバーしてくれるロング丈なのもうれしいポイントです。デニムを合わせてカジュアルに、ミニボトムと合わせて旬度高めのスタイリングに仕上げるのもおすすめ。

ブラウンのレザー調ジャケットならハードすぎない

【ユニクロ】「コーティングショートジャケット」\7,990（税込）

ほんのりツヤを帯びたマットな質感で、ミドル世代でも取り入れやすそうなレザー調ジャケット。ハンサムながらも、やわらかいブラウンと丸みのある襟がハードになりすぎなくて、気負わず着られるかも。ショート丈でバランスが取りやすく、裏地は中綿入りのキルト仕様になっているので、長く活躍してくれそうな予感。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase