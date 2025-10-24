山形県内の交通渋滞ポイントの一つとされている山形市の文翔館近くの交差点でいま、渋滞解消策の社会実験が行われています。取り組みを通じて将来的に目指すのは文翔館周辺の歩きやすいまちづくりです。



中川悠アナウンサー「山形市旅篭町山形メディアタワー前の交差点です。先週金曜日から左折専用車線が試験的に作られました」



県は来年3月までの間、山形市の中心部にある文翔館の西側に位置する交差点で県道の車線の数を増やす社会実験を行っています。

このエリアはこれまで、直進と左折ができる車線と、直進専用の車線、それに右折専用の車線の3車線で運用されていました。

今回の社会実験ではゼブラゾーンとなっていた部分に左折専用の車線を設け、4車線での運用となっています。





中川アナ「どういった目的でこういう作りになった？」県村山総合支庁都市計画課 五十嵐淳博 都市計画主査「こちらの交差点が渋滞する交差点であることと、左折車が曲がるときに横断歩道を渡る人がいると止まらないといけない。すると後続の車両に影響して道路の渋滞が緩和できない。車が止まる影響を少なくするためにレーンを分けてみるとどのくらいの効果があるのかを調べるため」社会実験が始まって1週間。こちらは午前8時前の交差点の様子です。左折するバスが歩行者が過ぎるのを待っている横で、直進車線は順調に車が進んでいます。県によりますと、現時点で事故や苦情の報告はなく、「渋滞が改善された」「車の流れがスムーズになった」などの声が上がっているといいます。県村山総合支庁都市計画課 五十嵐淳博 都市計画主査「特に事故や渋滞が増えたということがなければそのまま社会実験を継続して渋滞を抑えながら人の空間を確保していくことをしていきたい」県は山形市とともに文翔館周辺で歩行者に優しいまちづくりを目指して「ウォーカブル基本構想」の策定に取り組んでいます。現在は山形市中心部の「文翔館」前のエリアのうち、今回実験中の交差点を含む県道の部分を対象に様々な社会実験を行っています。県村山総合支庁都市計画課 五十嵐淳博 都市計画主査「この場所は新たに山形市民会館が建つ、山形銀行も本店の建て替えを行っていて、1階に広場を設ける話も聞いているので、だいぶ風景が変わる。接続する道路についても一緒になって考えながらいい空間を作っていこうと構想や検討を進めている」歩いて楽しめるまちづくりの一環で県が着目しているのが文翔館前から山形銀行本店までを南に進む車線です。この車線は銀行より南の部分は一方通行であるため、元々走る車の数は少ない一方、反対側の文翔館前の交差点は歩行者と車の分離式で複雑な矢印信号になっています。県は去年、この車線を規制し、自転車道や歩行者用のベンチを置くなどの社会実験を行いました。そして、10月20日から24日までの間、文翔館前の南進車線を通らずにバスを運行する実験として、山形市役所前にあった2つのバス停を試験的に移設しました。県村山総合支庁都市計画課 五十嵐淳博 都市計画主査「市役所の前を通らずにここからまっすぐ文翔館前を西に。そこから左折して山形駅に向かってもらうルートで運行した場合どんな影響が出るか」県は道路のほか、歩行者がくつろげるスペースとして、文翔館の敷地内にベンチやテーブルを増設する実験も行ったところ、人が集まって滞在する一定の効果があったといいます。再開発の検討が続いている山形市中心部。県は社会実験の結果を踏まえ「ウォーカブル」なまちづくりに向けた基本構想を今年度中に策定する予定です。