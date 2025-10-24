日本保守党の百田尚樹代表（69）が24日、自身のX（旧ツイッター）を更新。国会を欠席したことを明らかにした。



【写真】河村たかし共同代表の当選を喜んだ百田尚樹代表 今は…

この日は臨時国会開会式や、高市早苗首相（64）の所信表明演説が行われたが、百田氏は「今日は緊急のCT検査のため、国会の開会式は欠席となった 国会も大事だが、体も大事ということで、ご容赦いただきたい。あと4ヶ月で70歳。体の方々にガタが来ても仕方ない。」と報告し、理解を求めた。



その後「急遽、明日、今度はMRIの検査が入った。百田君、もうあかんかもしれん」と弱音を吐いた。



百田氏は23日、Xで「★拡散希望★22日のＮＨＫの7時のニュース。高市総理および関連画像が斜めになっている（倒れかけているようにも見える）。これはダッチアングルと呼ばれる手法で、見る者に不安や緊張感を与える効果がある。意図的にやっているのは明らかで、極めて悪質な報道である」と指摘。2700件を超えるコメントが集まっていた。



（よろず～ニュース編集部）