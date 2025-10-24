夏休みのある日、部屋の隅を見るとのんびりと寝転がる幸吉くんの姿が。その休日のお父さんのようなだらけきった寝相が話題になり、記事執筆時点で再生回数は50万回を突破。コメント欄には「この子が幸せなのが明らかだな」「リラックスしてますね」といった視聴者の声が寄せられました。

【動画：連休中、部屋の隅を見たらネコが…まるで休日のお父さん『面白すぎる寝相』】

寝相が脱力しすぎな猫

TikTokアカウント「息子」に投稿されたのは、人間の夏休みに合わせるかのようにリラックスして寝転がる猫の動画。普段からヘソ天で寝る姿をたびたび披露されている幸吉くん。この日は一風変わった寝相で休んでいたんだとか。

飼い主さんがカメラを向けた先には、部屋の片隅で仰向けに転がっている幸吉くん。前足は大きく左右に開かれ、腰を少し捻って後ろ足はやや横を向かせる斬新なスタイル。

眠っているのかと思いきや、少しずつ近づく飼い主さんに反応して素早く顔をこちらに向けてきたんだとか。しかしそのまま動く気配はなし。あまりにも無防備すぎるその姿には野生の猫の面影はありません。

猫も夏休み気分

撮影の時期はちょうど夏休み。日々猫として忙しく生きる幸吉くんも、夏休み気分を満喫しているのでしょうか。

もはや顔しか動かさないダラダラしたその寝姿は人間の自堕落的に過ごす連休の様子そのもの。その姿を自分に重ねた視聴者も多かったようです。

近づいてくるカメラをものともせず、最後には眠たそうにゆっくりと目を閉じる幸吉くん。人間のようでいて猫らしいマイペースなその姿には、見ているこちらも癒されます。

遊びも寝ながら

今回の動画で無防備な姿を見せてくれた幸吉くん。その特徴的な寝姿は他の動画でも紹介されています。

おもちゃで遊ぶのも大好きだそうで、寝転がっているときに誘われても器用に前足を伸ばして捕まえようとするんだとか。

仰向けになると真っ白な毛に包まれたちょっぴりぽっちゃりなお腹が魅惑的。思わず触りたくなってしまう、見た目も中身も魅力が止まらない幸吉くんでした。

こちらの動画には「なんちゅー格好してんのw」「夏休み中の私やんけ！w」と、まるで休日を過ごす人間のようにリラックスする姿に笑ってしまった視聴者のコメントが集まりました。

TikTokアカウント「息子」では今回ご紹介した幸吉くんをはじめとした4頭の猫達の魅力が詰まった動画を他にもたくさんご覧いただけます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「息子」さま

執筆：みっき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。