山形県小国町で10月21日から23日にかけ、クマが鶏舎に侵入し中にいた地鶏を食い荒らす被害が2件相次いでいたことが分かりました。被害は合わせておよそ180羽にのぼり、このうちの1件では、クマが鶏を襲う様子を防犯カメラが捉えていました。



未明の鶏舎に侵入してきたのはクマです。21日の午前2時半前、小国町叶水でビニールハウス内にあった鶏舎にクマが侵入し、飼われていた「やまがた地鶏」のひな36羽のうち34羽を食い荒らしました。





被害に遭った男性「前にも2回被害に遭ったのでキツネかと思っていたら今回はものすごく穴が大きくて（鶏舎の）中に防犯カメラを付けていたので後で確認したらクマだった」ひなを飼っていた75歳の農家の男性によりますと、男性の妻が被害に気づき防犯カメラを確認したところ、体長1.5メートルほどのクマが鶏舎内に侵入する様子が映っていました。この鶏舎がクマの被害に遭うのはことしに入り2回目だということです。被害に遭った男性「山から来るだけではなく川のほうからも来る一匹だけなのか二匹も三匹もいるのかわからない。また来ると思うそうしたら飼育を辞めざるを得ない」一方、小国町では、小玉川の民宿でも22日深夜から23日朝にかけ、出荷目前だった「やまがた地鶏」の親鶏およそ150羽がクマに襲われる被害も発生しました。民宿 奥川入 横山 拓さん「クマに食べられて食べ残しというか鶏の死骸が散乱している状況だったので結構ショックを受けた」この民宿では、宿の食事や町内の飲食店に提供するためおよそ200羽の「やまがた地鶏」を育てていました。このうち50羽はすでに出荷を終えていて、150羽のうち、生き残ったのはわずか5羽ほどでした。10年ほど前からニワトリを育てていますが、クマに襲われるのは初めてということです。民宿 奥川入 横山 拓さん「被害額は4～50万円くらいになると思う。クマが出ることは分かっていたがまさか鉄柵を破って侵入されて食べられることは想定していなかった」民宿の周辺では朝、体長およそ1.2メートルのメスのクマ1頭がわなにかかっているのが見つかり、その後、駆除されました。町や地元の猟友会は、このクマが鶏を襲ったクマかどうか今後調べるとしています。