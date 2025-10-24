ブローダーセンの退場シーンが解説された

Jリーグ審判レポート（シンレポ）が公開され、先週末のJ1第34節のファジアーノ岡山とセレッソ大阪の対戦から、岡山のGKスベンド・ブローダーセンが退場処分になったプレーが取り上げられた。

この場面は岡山の攻撃からC大阪が自陣でボールを奪ったところからのカウンターになり、ロングボールに反応して抜け出すFWラファエル・ハットンに対してペナルティーエリア外まで飛び出してきたブローダーセンが接触した。ピッチ上で大橋侑祐レフェリーはファウルとはせず、倒れたハットンを気遣いブローダーセンがタッチにボールを蹴り出してスローインとなった。

ここでビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）が介入し、オンフィールドレビューの末に大橋レフェリーはブローダーセンの反則とし、決定的な得点機会の阻止（DOGSO）としてレッドカードを提示した。

判定について元日本代表DF太田宏介氏は「結果的にレッドカードは妥当だな感じました。ブローダーセンの足が当たっているのは事実。決め手となっているのは蹴ってしまった、当たった事実があるということだなと思いました」と話した。

公開されたビデオ・オペレーション・ルーム（VOR）と大橋レフェリーのやり取りでは、御厨貴文VARから「オフェンスがトラップしている、GKはボールに触れてない。浮いた脚に接触をしている」と接触について説明があり、プレーの方向についての確認の際に「Empty Goal（ゴールは空いている）」とコメントがされていた。

日本サッカー協会（JFA）審判マネジャーの村上伸次氏は「これがDFなのかGKなのかでちょっと状況が変わります。GKがペナルティーエリアを出てきた時のリスクは非常に高くなります。レフェリーはボールの方向が若干悩み気味でしたが、VARからはEmpty Goalというキーワードが出てきました。このプレーがなければゴールにボールを流し込むだけという意味です。若干バックスタンド寄りにボールは行っているんですが、ファウルがなければドリブルをしてゴールにボールを流し込めるとしてDOGSOで退場という判断をしたと思います」と解説した。

一方で村上氏は、フィールド上で大橋レフェリーがファウルの判定をできなかった理由について「仮定ですが、GKが先に触るんじゃないかという意識があったのではないか」として「普通ならレフェリーは左斜め前に走っていきますが、この場合は右斜め前に走って接触を見に行かないと難しいと思います」と、ポジショニングを指摘していた。（FOOTBALL ZONE編集部）