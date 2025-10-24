横山ルリカ、ミニスカゴルフウェアで豪快スイング 超絶美脚にファン「脚細くて綺麗」「美人さんやなぁ」
元「アイドリング！！！」でタレントの横山ルリカが、24日までにインスタグラムを更新。脚が大胆に出たミニスカのゴルフウェア姿を公開し、絶賛の声が上がっている。
【別カット】横山ルリカの健康美あふれる美脚（ほか3枚）
横山は「久々に行けたゴルフ 感覚を掴むのにだいぶ時間がかかってしまいましたが やっぱり楽しい〜 室内がハロウィン仕様でとっても可愛かったです」とつづり、ネイビーブルーのゴルフウェアを着た自撮りなどアップ。ハロウィン仕様に飾られた部屋を楽しむ姿やカッコいいスイングの瞬間などが公開されており、どのカットからも彼女の美しいおみ足があらわになっている。
この投稿にファンからは「ルリちゃん可愛すぎ」「可愛いゴルフウェアでお似合いです」「脚細くて綺麗 美脚で素敵」などの声が上がっていた。
■横山 ルリカ（よこやま るりか）
1991年9月27日生まれ。神奈川県出身。2006年10月、女性アイドルグループ「アイドリング!!!」を結成し活動開始。グラビアや舞台などソロ活動も並行して行った。2015年10月にメンバー全員卒業することが発表された後はタレントとして活動。
引用：「横山ルリカ」インスタグラム（@rurika_yokoyama_official）
【別カット】横山ルリカの健康美あふれる美脚（ほか3枚）
横山は「久々に行けたゴルフ 感覚を掴むのにだいぶ時間がかかってしまいましたが やっぱり楽しい〜 室内がハロウィン仕様でとっても可愛かったです」とつづり、ネイビーブルーのゴルフウェアを着た自撮りなどアップ。ハロウィン仕様に飾られた部屋を楽しむ姿やカッコいいスイングの瞬間などが公開されており、どのカットからも彼女の美しいおみ足があらわになっている。
■横山 ルリカ（よこやま るりか）
1991年9月27日生まれ。神奈川県出身。2006年10月、女性アイドルグループ「アイドリング!!!」を結成し活動開始。グラビアや舞台などソロ活動も並行して行った。2015年10月にメンバー全員卒業することが発表された後はタレントとして活動。
引用：「横山ルリカ」インスタグラム（@rurika_yokoyama_official）