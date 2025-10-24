『ダーウィン事変』第1弾PV公開 チャーリー役は種崎敦美、ルーシー役は神戸光歩、リヴェラ役は大塚明夫
2026年1月よりテレ東系列にて放送されるテレビアニメ『ダーウィン事変』の第1弾PVとメインキャストが発表された。チャーリー役を種崎敦美（※崎＝たつさき）、ルーシー・エルドレッド役を神戸光歩、リヴェラ・ファイヤアーベント役を大塚明夫が担当する。あわせて、キャストコメントも公開された。
【場面カット】脅威の身体能力！ヒューマンジーのチャーリーと人間のルーシー
本作は、人とチンパンジーの間に生まれた「ヒューマンジー」チャーリー。「テロ」「炎上」「差別」……ヒトが抱える問題に、「ヒト以外」のチャーリーが向き合うヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマ。月刊コミック誌『アフタヌーン』（講談社）にて連載中の、うめざわしゅん氏による漫画作品『ダーウィン事変』が原作で、シリーズ累計発行部数200万部を突破。各漫画賞を総なめし、日本のみならず海外でも高い人気を誇る。
第1弾PVには、人間とチンパンジーのハイブリットであるチャーリーの誕生、人間たちとの異なる価値観、チャーリーを中心に動き出す組織など、本作の魅力が詰め込まれた。また、第1弾PVと共に解禁された本作のキービジュアルは、脅威に挑むチャーリーとルーシー、そしてチャーリーを欲するリヴェラが描かれた。
また、原作者のうめざわしゅん氏×津田尚克監督によるオフィシャル対談の後編が公開された。
■キャストコメント
▼チャーリー役：種崎敦美
『ダーウィン事変』は半分人間、半分チンパンジーの"ヒューマンジー"の男の子が主人公です。ヒューマンジー??原作は読む手が止まらないほどおもしろく、興味深く、読みながら気づけば自然と「彼」のことも「彼以外」のこともたくさん考えさせられてしまいます。彼の声を担当させていただくにあたり、私も声優人生で初めて悩むことばかりでした。私たちに大きなインパクトを与えてくれるこの作品を、誤解なく楽しんでいただけるよう、『ダーウィン事変』のアニメは、たくさんの時間をかけて、とても丁寧に制作されております。ぜひ、ご期待ください…！
▼ルーシー・エルドレッド役：神戸光歩
ルーシー・エルドレッド役を担当いたします、神戸光歩です！初めて作品を拝読した時は、『ヒューマンジーの存在』という大きなフィクション要素がありつつも、そこから起こるいろいろな出来事のリアリティが凄まじく、緊張感ある展開や言葉の説得力にあっという間に心を奪われ、ページを捲る手が止まりませんでした。それぞれの正義と悪、さまざまな陰謀が渦巻く世界の中で、チャーリーと出会ったルーシーがどのように影響を受け、思考し、行動するのか。私も自分なりにたくさん思考し、聡明で行動力のあるルーシーの魅力を表現できるよう全力を尽くしました。放送を楽しみにお待ちください！
▼リヴェラ・ファイヤアーベント役：大塚明夫
いよいよ『ダーウィン事変』です。楽しみにされている皆さん、私も本当に楽しみです！悪役に定評をいただいております大塚明夫です。今回もまた、作品をご覧いただく皆様の敵意を一身に浴びる覚悟は決まっております。どこまで憎まれるのか、行き着く先はどこなのか！もはや後へは引けません。作品が盛り上がればそれが何よりの褒美と心得て、駆け抜けようと思っております！ああ楽しみ〜♪
