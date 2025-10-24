ORANGE RANGE、新曲「トワノヒカリ」MV公開 當真あみ＆齋藤潤が出演 “泣けるレンジ”再び
ORANGE RANGEが、新曲「トワノヒカリ」のミュージックビデオを今夜7時にYouTubeで公開した。22日にCDリリースされたばかりの同曲は、映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』の主題歌として書き下ろされたバラードで、映画公開後1週間は劇場限定でQRコードからのみ視聴可能だったが、この日より一般公開となった。
【写真】ORANGE RANGEメンバーも登場「トワノヒカリ」ミュージックビデオ場面カット
ミュージックビデオには、映画で主演を務めた當真あみと齋藤潤が、劇中のキャラクター・桜井萌と佐藤日向として出演。映画のピュアな世界観がそのまま映像化されており、齋藤演じる日向がORANGE RANGEとともに田園を駆け抜ける場面など、印象的なシーンが収められている。監督は映画本編と同じく酒井麻衣が務め、「好きな人と会えない時間を過ごす切なさと強さを感じてほしい」とコメントしている。
ミュージックビデオには映画本編に登場しない“裏設定”も盛り込まれており、ORANGE RANGEのメンバーが“古民家カフェのお得意さん”や“向日葵畑の人”として登場しているという。誰がどの役かを探す楽しみも加わり、映画を観た人にとっても新たな視点で楽しめる映像作品となっている。
同作は、ORANGE RANGEがかつて「花」で提示した“泣けるレンジ”の系譜を継ぐバラードとして制作されており、希望と温もりを含んだメロディが心に深く響く内容となっている。
