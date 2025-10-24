演歌歌手の辰巳ゆうとが２４日、都内で「辰巳ゆうとスペシャルコンサート２０２５‐Ｔｒｉａｎｇｌｅ‐東京公演」を行った。

デビュー８年目を迎えた辰巳が東京、愛知、大阪の３か所を巡るコンサートツアーの最終公演。この日は、２０２５年上半期演歌・歌謡シングルランキング３位に入った「運命の夏」など１９曲を歌唱。１２月に発売されるアルバムのリード曲「鈴鹿峠の旅がらす」を初披露するなど、駆けつけた約２０００人のファンを魅了した。

辰巳は今回のツアーについて「大阪も名古屋も完売御礼ということで、関西、東海地方のみなさんに支えていただいた。いい流れでツアーファイナルを迎えて、今までとは違うツアーになった」と振り返った。黒髪に金髪メッシュが入った髪形が特徴的だが、「（ステージに）出てきたときのどよめきがうれしくて、演歌を歌っていく中でも新たな一面もお見せできているのかな」と笑顔を見せた。

２０２５年は「辰巳の巳」の年。どんな１年だったかという質問には「今まで想像もしなかったような結果が残っている。特別な１年になったのかなと思います。ファンの皆さんにたくさん支えてられて、応援していただいた」と感謝。約２か月後に迫った紅白歌合戦に向けて「お正月の年を明けた瞬間から（出ると）心に決めて頑張ってきた。僕の夢でもありますし、いい結果をファンの皆さんにお届けできるようにこの２か月、できることを１００％、１５０％、２００％と頑張っていきたい」と意気込んだ。