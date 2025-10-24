ロッチ・コカド、NSC入学理由に明石家さんま苦笑「イタい家族やな」
お笑いコンビのロッチ（コカドケンタロウ、中岡創一）が、25日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（毎週土曜 後3：00〜 ※関西ローカル）に出演し、NSC（吉本総合芸能学院）に入学した理由を明かす。
【番組カット】結成32年目に全国的ブレイク！ベテラン漫才コンビ
ゲストが「人生の選択エピソード」を披露し、その選択を2択のクイズにして出題する好評企画「人生の選択」に登場した、ワタナベエンターテインメントに所属するロッチ。
実は、2人ともNSC大阪校の卒業生。奈良県出身の中岡は「小さい頃から漫才師になりたかった」と語る一方、相方で大阪府出身のコカドは、志望理由を「母親に言われて」と打ち明ける。NSCを高校だと思っていた母親の勘違いから養成所に入学したという顛末に、明石家さんまは「イタい家族やな」と苦笑する。
番組では28年前、新人時代の２人がそれぞれ『オールザッツ漫才』に出演した貴重映像を公開。コカドが当時組んでいたコンビのネタを見たさんまは「放送してほしくなかったら100万円払え」とイジりまくる。
このほか、成功者のエピソードから役立つ選択を学ぶ「クイズ！ 成功者の選択」には、結成44年目のベテラン漫才コンビ、大木こだまひびきが登場する。
【出演】
明石家さんま
間寛平
村上ショージ
中川家（剛、礼二）
アインシュタイン（稲田直樹、河井ゆずる）
重盛さと美
＜ゲスト＞
ロッチ（コカドケンタロウ、中岡創一）
＜VTR出演＞
大木こだまひびき（大木こだま、大木ひびき）
＜アシスタント＞
山崎香佳MBSアナウンサー
