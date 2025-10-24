MAZZEL・NAOYA、龍宮城・冨田侑暉とホテルで“衝撃シーン” 『セラピーゲーム』予告編＆オフショット公開
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのNAOYAと7人組オルタナティブ歌謡舞踊集団・龍宮城の冨田侑暉がW主演を務める、日本テレビ系ドラマ『セラピーゲーム』（29日スタート、毎週水曜 深0：59〜深1：29）の予告編とオフショットが24日、公開された。
【写真】デート中？ラブラブなNAOYA & 冨田侑暉
原作は、シリーズ累計130万部を突破し、BLアワードシリーズ部門4年受賞の日ノ原巡氏による人気作。獣医を志す失恋したての“スパダリ”候補生・静真（冨田）と恋に臆病なツンデレフォトグラファー・湊（NAOYA）の賭けから始まる恋を描く。
予告編は、ともに一夜を過ごした翌朝、湊が静真に忘れられたホテルでの衝撃的なシーンから始まる。静真を落とす賭けを始めた湊。そんな湊に対し、静真は誠実に接する。最悪の出会いから、だんだんと互いの良さに気づき、気持ちが変化していく様子が映し出されている。
また、湊と静真を取り囲む、湊の兄・樹（佐藤瑠雅）と樹の恋人・翔平（XY・HAYATO）や、静真の大学の同級生・巽（ICEx・阿久根温世）と近澤（小西詠斗）、静真の元カノ・ユカ（濱岸ひより）の映像も初登場となる。MAZZELが歌う「Only You」が、湊と静真の溢れる思いをより一層強調し、ドラマ本編への期待感を高めている。
ドラマでは見られない表情や、作品のポイントのひとつである動物と触れ合うキャストたちのオフショットも公開された。
