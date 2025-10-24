timelesz寺西拓人『トーク★ハンサム』第2弾放送決定 “No.1ハンサム”の座を競う
8人組グループ・timeleszの寺西拓人が出演する日本テレビ系トークバラエティー『トーク★ハンサム』の第2弾が、11月2日午後2時から午後3時まで放送される。
【番組カット】前回は…スキマスイッチを熱唱する寺西拓人
同番組は、女性ゲストをハンサムなトーク力でどの番組よりも深掘るトーク番組。女性ゲストが密かに抱える悩みや本音に、顔もトークもハンサムな新世代芸能人が紳士に寄り添いながら耳を傾ける。女性ゲストのこれまで語られることのなかった素顔に迫る。第1弾は8月に放送され、反響を呼んだ。
今回、寺西とともに番組を盛り上げるのは、アインシュタイン・河井ゆずる、ニューヨーク・屋敷裕政、さや香・新山、ロングコートダディ・兎の新世代スター芸人となる。第2弾のゲストは、高橋メアリージュン。俳優として活躍する高橋の意外な恋愛観を深掘りし、“No.1ハンサム”に選ばれるのは誰なのか。
さらに、第2弾では新企画「〜世の中のハンサムをわかっているの誰だ〜マスクド★ハンサム」も行う。ハンサム5人が匿名で女性の悩みに回答し、「どの回答が1番ハンサムだったか？」を街頭インタビューで一般女性100人が投票する。
