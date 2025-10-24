演歌歌手の辰巳ゆうとさんが、「辰巳ゆうとスペシャルコンサートツアー 2025 -Triangle-」の公開リハーサルに出席し、囲み取材に応じました。

【写真を見る】【辰巳ゆうと】「山小屋から綺麗に『影富士』が」と自身の運命的な出会いを明かす





大阪、愛知を周り、今回の東京で最終公演を迎える本ツアー。髪にメッシュを入れ、革ジャンを着用した、ロックな装いで登場した辰巳さんは、“金髪メッシュが入ってるんですけど、（ステージに）出た時のどよめきが、僕の中ではすごい嬉しくて“と、話し、“一発目、登場する時っていうのが、大阪も名古屋もよりいつもと違う雰囲気だなというのを感じてます”と、ファンのいつもと違ったリアクションを嬉しそうに話していました。









今回のコンサートでも披露された最新曲『運命の夏』にちなみ、今年の夏の運命的な出来事について聞かれた辰巳さんは、“沖縄にツアーでお邪魔させてもらったのが僕の中では印象的で、ファンの皆様と一緒に沖縄に行く、南国で一緒に時間を作れるっていうのは、まさに運命の夏だったのかなと思ってます“と、ファンとのエピソードを披露。



さらに、今年は富士山にも登ったらしく、“たまたま僕たちが行った日は、山小屋から綺麗に『影富士』が見える日で、すごく印象にも残ってますし、運命的な出会いだったのかなと思ってます”と、自身の体験した運命的な出来事も教えてくれました。









そして、巳年（2025年）のうちにやり遂げたいことを聞かれた辰巳さん。“必ず紅白歌合戦に出場して、僕自身の夢でもありますし、良い結果をファンの皆様にたくさんお届けできるように、ご報告できるように、しっかりとこの（残りの）2か月気を抜かず自分のできることを100%、150%、200%と頑張って行きたいなと思います！“と、年の瀬の大舞台へ向けての意気込みも語っていました。









