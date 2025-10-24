週末は低気圧がやや発達しながら日本付近を通過する予想です。あす25日（土）は、西・東日本の太平洋側から雨の範囲が広がるでしょう。26日（日）は、北日本も含めて広い範囲で雨が降りそうです。低気圧に近い所で雨が強まる見通しで、東海〜関東の南部と伊豆諸島では警報級の大雨となるおそれがあります。週末のお出かけは、車の運転などお気をつけください。

そして、雨のあとは強い寒気、今週初めよりももう一段強いものが流れ込みそうです。週明けは北海道の平地でも積雪の可能性があります。改めて、雪への備えをお願いします。

■あす25日（土）の全国天気

西・東日本は太平洋側から次第に雨の範囲が広がるでしょう。関東はあすの昼ごろから本降りの雨が降ったり止んだりとなりそうです。一方、前線から遠い北海道や東北北部の日本海側では広く日差しが届く見込みです。

■予想最低気温

北日本は11月並みの所が多いでしょう。釧路は0℃の予想です。東日本・西日本は平年並みの所が多くなりそうです。

■予想最高気温

北日本・東日本は多くの所で20℃に届かず、日中も肌寒いでしょう。東京都心は16℃、雨の影響で体感はこの数字よりもヒンヤリとしそうです。西日本では、まだ25℃以上の夏日となる所があり、鹿児島は29℃まで上がる予想です。那覇は30℃で、日差しは少なくてもムシムシと感じるでしょう。

あす25日（土）の各地の予想最高気温

札幌 ：14℃ 釧路 ：12℃

青森 ：15℃ 盛岡 ：14℃

仙台 ：18℃ 新潟 ：19℃

長野 ：19℃ 金沢 ：22℃

名古屋：19℃ 東京 ：16℃

大阪 ：21℃ 岡山 ：20℃

広島 ：21℃ 松江 ：22℃

高知 ：25℃ 福岡 ：24℃

鹿児島：29℃ 那覇 ：30℃