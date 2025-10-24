テレビ朝日系「見取り図じゃん」が２３日に放送され、見取り図・盛山晋太郎、リリーがＭＣを務めた。

この日は「水掛け厳禁 女子びちゃびちゃ論」。ベッキー、元ＡＫＢ４８・福留光帆、加護亜依、ぼる塾・あんり、Ａマッソ・加納、元ＨＫＴ４８・田中美久の６人でバチバチのディベートバトルを繰り広げた。

「赤裸々な下ネタ…」をテーマに「ナイスガッツ」派、「みっともない」派に分かれてバトル。

「ナイスガッツ」派のベッキーが「下ネタ言わないってことは、清純派で行こうとしてるってことですか？」と聞くと、「みっともない」派の福留は「（自身の）どこが清純派なんですか？」と反論。ベッキーは「良いイメージの方が仕事は増えたりするから」と続けた。

福留が「でも（清純派のイメージが）崩壊したとき大変じゃないですか？」と聞くと、ベッキーは「本当に！そうだよ！」とガチトーンで熱弁し笑わせた。あんりは「誰も勝てない…。これ、やられちゃ…」と肩を落とした。

加納から「元清純派やで？自分。一番ブレてんで」と突っ込まれたベッキーは絶句。「ブレざるを得なかった…。木っ端みじんになったんだからさ！今、第２形態でがんばってるんだよ！」と叫んで爆笑させていた。

ベッキーは、独身時代の２０１６年１月にミュージシャンとの不倫が発覚。翌２月に休業を発表し、５月に復帰した。