¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¶¦±é¤Î´²°ìÏº¤Î¡È»×¤¤¤ä¤ê¡ÉÌÀ¤«¤¹¡ÖÍ¥¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¡×
10·î24ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤Ë¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥Ìò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬VTR½Ð±é¡£¤³¤ÎÆü¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿´²°ìÏº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó±é¤¸¤ë¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥ª¥ÕSHOT¤ËÈ¿¶Á¡Ö°¦¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ºÇ¹â¡×
VTR¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹âÀÐ¤Ï¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿´²°ìÏº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤¹¤´¤¯¡¢¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö»£±Æ¤Ë¤¤¤é¤·¤¿»þ¤Ë¡Ø²¿¤«¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£¡ØÈè¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢1¸ÄÍ¥¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö»ä¡¢´²°ìÏº¤µ¤ó¤Î¤ª´é¤ò¸«¤ÆÃÂÀ¸Æü¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¡Ö8·î´é¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ô¥ó¤È16¡ÊÆü¡Ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë8·î16Æü¤Ç¡×¡ÖÄ¶Ç½ÎÏ»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¡×¤È¡¢¾Ð¤¤¤Þ¤¸¤ê¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«