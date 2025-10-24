来年3月の石川県知事選に出馬を表明している前金沢市長の山野之義氏が24日、維新や立憲などに推薦を要請しました。

山野之義氏が訪れたのは、石川維新の会。



「よろしくお願いします」



現職の馳浩氏が顧問を務めますが、出迎えた幹事長のネクタイは山野氏と同じピンク色。

山野 之義 氏

「関係者の中で、山野はピンクと…」

石川維新の会・小林 誠 幹事長：

「小林が山野の真似してるってネットで書かれたり。僕の方が早いんですよ」





山野氏と距離が近いとされる石川維新の幹事長。しかし…

石川維新の会・小林 誠 幹事長：

「維新としては、フラットな形で協議をしていきたいと思っています」



最終的には党本部で推薦を決定するとみられますが、注目されるのは、連立を組む自民党との連携。



維新側からは、慎重な姿勢も…

石川維新の会・小林 誠 幹事長：

「与党入りしたからといって今、県連レベルで話し合っていることはありませんので、自民党との連携ありきじゃなく、候補予定者個人の政策であったり、党員の思いをしっかり反映できるように努めていきたいと思います」



次に向かったのは、石川県議会の非自民系会派「未来石川」。



吉田修会長は、出馬表明前から山野氏の相談を受ける間柄です。

石川県議会派｢未来石川｣・吉田 修 会長：

「しかるべきにお答えを出したいなと思っていますので、もう少し私どもにお時間をいただければありがたいなと思いますので」



結論を出すタイミングは、12月県議会前としていますが、さらなる出馬の動きも意識して…

石川県議会派｢未来石川｣・吉田 修 会長：

「もしかしたらもう1人というお話もあるやに噂が流れていますし、そこはしっかりと先行きも含めて見極めて、結論を出していきたいと思っています」



続いて訪れたのが立憲民主党。



ここで話題となったのが前回、立憲が支援した元参議院議員の山田修路氏について。

立憲民主党石川県連・一川 政之 幹事長：

「報道で山田修路さんと連携とありましたが？」

山野 之義 氏：

「山田氏からは、あなたを応援しますよということではなくて、絶対やるぞとかではなく、今はご自身が(出たい)とのことですので、意見交換の中では、僕自身は共感をもって受けとめさせていただいた」



その上で、一川幹事長は、改めて1人だけに推薦を出したいと述べました。

立憲民主党石川県連・一川 政之 幹事長：

「今の段階で手を挙げているのは、馳さんと山野さんなので、2人を中心にしっかり協議していきたい」



24日は、社民党県連合にも推薦願を出し、週明けには、国民民主党にも推薦願を提出します。