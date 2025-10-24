金沢を中心に親しまれ、「治部煮（じぶに）」が代表的な「加賀料理」が全国で7例目となる国の無形文化財に登録される見通しとなりました。関係者は、担い手不足の解消につなげたいと意気込みます。

大友楼 大友佐俊 代表（加賀料理技術保存会会長）「長年の悲願であり、先人たちの努力と我々の尽力によってようやくここまで来た」

小麦粉をまぶした鶏肉を煮込む「治部煮」やタイに五目のおからを詰めて蒸し上げる「鯛の唐蒸し（たいのからむし）」。

国の文化審議会は24日、藩政期からの歴史を誇る「加賀料理」を登録無形文化財とするよう文部科学大臣に答申しました。

「総合芸術」としての加賀料理

大友楼 大友佐俊 代表（加賀料理技術保存会会長）「未来永劫に我々はステータスを持つ。ゆくゆくは大きな観光の資源になっていく。次の継承者にそのステータス感がきっちりと生まれれば加賀料理の技術というのは今以上に進展していく」

「総合芸術」と表現される加賀料理は、以下の要素が一体となることで、独自の華やかさを生み出しています。

・季節ごとの地元食材を使うこと

・九谷焼や輪島塗といった、地元の伝統的な器で提供すること

・客へのもてなしの演出

大友楼 大友佐俊 代表（加賀料理技術保存会会長）「わざわざここに羽を一つ（添える）これは本物のカモを使ってるよという印。お椀の蓋に乗せてきょうはカモの肉が使われているんだなと（示す）。彩りもさることながらバラエティに富んだ演出をしながらお客さまに提供していく」

継承への取り組みと課題

技の継承に取り組む保持団体に認定されたのは、2025年7月に発足した「加賀料理技術保存会」。7つの市と町の38店舗から審査を通過した料理人や主人、女将、仲居など62人が会員となっています。

大友楼 大友佐悟 専務「しっかりと我々が発展していかなければいけない。技術者も含め、育てていかなければならないなというふうに考えている。」

業界全体で人手不足に直面する一方、観光客の増加に伴い、基本を無視した料理を加賀料理と銘打って提供する店も増えていると関係者は危惧します。

浅田屋 浅田久太社長「たとえば（小麦粉ではなく）片栗粉を入れて作る治部煮を治部煮だと言っているお店はご遠慮いただこうと。どんどん進化していくのがいいと思っているが、あくまでも基本を押さえた上でと考えている。ゆくゆくは和食を学ぶなら金沢市というようなブランディングにつながり、料理人不足の解消につながれば」

加賀料理は年内をめどに無形文化財に登録される見通しで、全国で7例目、県内では初めてとなります。