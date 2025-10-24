10月15日、2か月に一度の年金支給日。名古屋市内の郵便局に、多くの高齢者が訪れていました。（街の人）

Q.きょうは郵便局へ年金を下ろしに？

「そう」

【写真を見る】「決断と前進」の高市内閣で暮らしは…月10万円以下の年金生活者に実態聞いた「支給日の15日まで何も払えん」今の政治に何を望む？

（街の人）

Q.年金入っていましたか？

「入ってたよ。足りない足りない。年金だけではやっていけないわね」

Q.年金だけは賄えない？

「皆さんそうおっしゃってる」

1か月で自由に使えるお金は約3万円

（村手元美さん）

「2か月分で20万円ない。大した額じゃない、安いもん」





名古屋市内で一人暮らしをしている村手元美さん68歳。収入は2か月に1度支給される20万円の年金のみ。家賃の4万円と光熱費・食費などを除くと月々に使えるお金は約3万円です。

（村手さん）

「年金（支給）月じゃない月はもうピーピー。きのうまでピーピーだったもん」



この日、下ろしたばかりの年金ですが…



（村手さん）

「いろいろ払い込みがたまっているんだわ。15日（年金支給日）まで何も払えんから」

年金支給日まで500円も払えない…

やってきたのは、カルチャーセンター。日々の楽しみはダンス講座に通うことだという村手さん。この日は別の講座も含めて、合計1万円を支払いました。年金支給日まで、お金が用意できなかったといいます。



（村手さん）

「15日までは無理無理無理。500円も払えなかったんだから」

入ってきても、右から左へ出ていく年金。



（村手さん）

Q.きょうもらった年金から、そのまま（支払っている）？

「そうだよ、もちろん。年金以外に（お金が）ないもん、どこにも。払うところ払ったから、とりあえずホッとしたような。これからどういうふうに生活しましょうっていうのは、まだ。その繰り返し」

ダンス講座の支払いで、今月使えるお金はすでに残り2万円。決して余裕はありませんが、この日だけは財布の紐が少し緩みます。



（村手さん）

「やっと映画を見られるみたいな」

Q.念願の？

「そうそうそう、念願の」



実は、村手さんの趣味の一つは映画を見ること。村手さんにとっては、これも贅沢の一つ。

高くて買えない…｢年金増やしてほしい｣

しかし、日々の暮らしに物価高が重くのしかかります。



（村手さん）

「何もかも食料品が高いし。高いから買えないしね。安いところで買うしかない。工夫してね」



帰りに寄ったのは自宅近くのスーパー。村手さんが食費に使えるのは、一食当たり約250円だといいます。

（村手さん）

「久しぶりにこんなにたくさん買った。1000円近くも。いつもは1個か2個（しか買わない）」



この日購入したのは、総菜パン1個・カップ麺3個・割引になったお弁当が2つ。合計980円です。

（村手さん）

Q.3割引きの商品を選んで買ったんですか？

「だってあと（の商品）2割引き。2割より3割の方がいいでしょ。お金がないの穏当に。ちょうだいって言わなあかん」



苦しい生活をしている村手さん。今の政治に望むことを聞きました。



（村手さん）

「もうちょっと年金を増やせっていう大半それだわ。だって政府の人たちなんて、左うちわでしょう。いっぱいもらってるんだもん。市民に還元してって言いたい。本当に年金をもっと上げておくれって…」