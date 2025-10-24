ドジャースとブルージェイズが激突する第121回ワールドシリーズ（WS、7回戦制）が24日（日本時間25日午前9時開始）に第1戦を迎える。ドジャースの大谷翔平投手（31）は23日（日本時間24日）、WS初戦を翌日に控え、ブルージェイズの本拠地ロジャーズ・センターで日米メディアの取材に応じた。大谷との一問一答全文は以下の通り＝（1）から続く。

――ロサンゼルス近郊出身のケンドリック・ラマーとトロント出身のドレイクの音楽で一番好きな曲は。

「音楽はあまり詳しくないので、ハハ。分からないです」

――（WS特派員として来場しているロイヤルズのパスクアンティノからの質問で）なぜ僕にあんなに速い球を投げたのか？

「素晴らしいバッターだからです（笑い）」

――投手として意気込みは。

「まずは自分の表現したいパフォーマンスを一番、最初に出せるかどうか。その上で打たれることもあると思いますけど、それはそれとして、どんどん切り替えて、次の打者、次の打者に切り替えられればいいのかなと思っています」

――前回のWSでは左肩の故障があったが、今は万全で臨める心境。

「それはもう本当に楽しみにしていますし、昨年は正直、（遠征時に）チームの皆と一緒に飛んでこられなかったので、病院から1人で来たりとか、本当の意味で全てを味わったわけではないので、そこも含めて今年新たな経験かなと思っています」

――ブルージェイズからもらった帽子と愛犬デコピンの洋服は返却するのか。

「いやいや、大事にとっておきます（笑い）」

――「投手・大谷」と「打者・大谷」で対戦したいのは。

「投手を見てみたいなとは今の感覚では思っています」

――カナダ在住の自身のファンに向けて。

「前回はかなりブーイングがあったので、それも含めて、なんていうんですか…野球に対する愛ではないかなと思っているので、そういう面も含めて素晴らしいファン層ではないかなと思いますし、素晴らしい国民性かなと思いますし、そこも含めて楽しみたいなと思います」

――初戦先発のイエサベージの印象、どれくらい研究しているか。

「軌道というか投げ方も含めて独特ではあると思うので、それがどういう風に自分の中で見えるのかなというのが一番かなとは思うので。何回も対戦している投手だったら軌道も含めて慣れていると思いますけど、まず第1打席からそういう確認が大事かなと思います」

――初戦の1打席目への意識。

「全部の打席がもちろん大事ですし、まず先制点が一番、大きな流れの一つになるのかなと思うので、そういう意味では先頭打者で恐らくいくのではないかなと思うので、そこが一番、まずは出塁すること。その後のムーキー（ベッツ）にしっかりつなぐということが一番流れをつくる上で大事だなと思うので」

