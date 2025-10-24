◇プロボクシング「SAIKOU×LUSH vol2」 58・0キロ契約10回戦 ジョンリエル・カシメロ《10回戦》亀田京之介（MR）（2025年10月25日 キルギス ビシュケク・アリーナ）

キルギスのビシュケク・アリーナで開催されるプロボクシング「SAIKOU×LUSH vol2」の58・0キロ契約10回戦で対戦する日本フェザー級7位の亀田京之介（27＝MR）と元3階級制覇王者ジョンリエル・カシメロ（36＝フィリピン）が24日、現地で前日計量に臨み、ともに200グラムアンダーの57・8キロで一発パスした。

亀田3兄弟のいとこの京之介は計量後、自身のSNSで「身体の艶がいつもより良い 明日は必ずやる」と気合十分。今年7月、WBC世界スーパーバンタム級2位アラン・ピカソ（25＝メキシコ）に0―2判定負けを喫して以来の再起戦。恒例のフェースオフは行わず、カシメロとは一度も目を合わせることなく会場を後にした。

対するカシメロは「イージーワーク。イージーファイト」とニヤリ。昨年10月、サウル・サンチェス（米国）とのスーパーバンタム級10回戦で初回TKO勝ちして以来、約1年ぶりのリング。同一戦の前日計量ではリミット（55・3）を1キロ上回る56・3キロを計測するなど体重超過したが、今回はリミット内に仕上げた。