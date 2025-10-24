谷繁元信、“令和の最強右打者”だと思う選手とは「内川(聖一)が平成の最強右打者で…」
元プロ野球選手で野球解説者の谷繁元信氏が、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で14日に公開された動画に出演。“令和の最強右打者”だと思う選手を明かした。
谷繁元信氏
○「鈴木誠也が令和の最強右打者」
出演者それぞれがベストナインを決める企画で、自身の選出した選手を改めて見渡した谷繁氏は、「広島の前田(智徳)とかも入れたかったですけどね」と述べつつ、ほかの外野手を選んだ理由を「入れたかったんですけど、僕の中でどうしても、内川(聖一)が平成の最強右打者で、鈴木誠也が令和の最強右打者になってるんですよ」と説明した。
谷繁氏の話を受け、古田敦也氏も「この質問(ベストナイン)は難しいよ。一番って言ったら、いっぱいいるから。たまたま自分が出会った人だからね」と同意。すると、谷繁氏は「みんなが分かりやすいところで、今回はまとめておきました」と笑顔を浮かべていた。
【編集部MEMO】
『フルタの方程式』は、テレビ朝日で放送されていた古田敦也氏の初冠番組。2021年5月にYouTubeチャンネルとして復活した。名選手たちのハイレベルな技術論や、プロ野球選手だけが知るエピソードに加え、野球のギモンを解決する“方程式”を提案。「ピッチャーズバイブル」「バッターズバイブル」「キャッチャーズバイブル」など、「野球好きのバイブル」となるコンテンツを配信している。なお、古田氏が『これ余談なんですけど・・・』(ABCテレビ)にゲスト出演した際、番組MCのかまいたち・濱家隆一は古田氏のトーク力を絶賛し、『フルタの方程式』を楽しみにしている視聴者の一人であると明かしていた。
