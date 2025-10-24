廃棄物処理を行っている熊本県水俣市の会社に、県が行政指導をしていたことが分かりました。

【写真を見る】大量の土のうが山林に野積み 上空から撮影

芦北町の山林に大量に野積みされた土のうから一部、汚水が流れ出していて、熊本県が早急な対応を求めています。

22日に県が行政指導をしたのは、水俣市の産業廃棄物処理業「吉永商会」で、指導内容は「汚水対策」です。

土のうの中身は「たい肥」？

芦北町の山林に野積みされているのは「汚泥をつめた大量の土のう」で、中身は汚泥を処理した「たい肥」だと言います。雨水にさらされることで汚水が流れ出し、悪臭被害の訴えが県に寄せられていました。

元々は、吉永商会の倉庫にあったものがここに運び込まれたとみられ、県は、吉永商会に、土のうにブルーシートをかぶせるなど、早急に対応するよう求めています。

記者「土のうが積まれているとみられる現場の近くに来ています。公道から土のうが積まれている様子は見ることができません。現在、臭いはなく、関係車両が作業をしているとみられる音が鳴り響いています」

吉永商会は、水俣市選出の吉永和世県議会議員が会長を務める会社ですが、吉永県議は「こういう事態になったことは反省する。行政の指導を受けながら適切に対応していく」とコメントしています。

市民団体は刑事告発の方針 その現場とは――

この件に関し、水俣の市民団体が、吉永商会を廃棄物処理法違反容疑で刑事告発する方針であることが分かりました。

市民団体のひとりが、現地の様子について語りました。

RKK熊本放送の取材に応じた市民団体の男性です。

事の発端は今年8月。

水俣市にある吉永商会の倉庫で異臭騒ぎがあり、以後、汚泥のようなものを積んだ車が芦北方面に向かうようになったと話します。

市民団体の男性「トラックについていったら汚泥らしきものの袋が大量にあるのが目に入って、これは大変なことだと。吉永商会と吉永と書かれたトラックで運び出していた」

汚泥が運び込まれたのは芦北町の山林。

現地の様子を見た男性はその衛生状況について

市民団体の男性「土のう袋に入っているが、黒い汁が流れ出して、ヘドロみたいな、何が混ざっているかよく分からないような臭いが鼻につく。ハエも大量発生して、地域住民からも苦情が出た」

現場の周辺では川の水を汲み上げ、飲み水にしていることからその影響が心配だと話します。

市民団体の男性「行政も責任持って説明をしていもらいたい。行政も水質の検査を一緒に行ってもらい、市民が安心して生活できるような環境を取り戻してほしい」