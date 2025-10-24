【特集】｢受け継いだ味を多くの人に｣ 金沢で祖父母の味のそば店オープン 世代超えて“伝える”店主の思い
金沢市内に特別な思いをこめて、そば店をオープンした男性がいます。提供しているのは祖父母から受け継いだ思い出の味。男性の思いを取材しました。
ここは金沢市大桑にあるゴルフ練習場。
その一角には、大きく「傳」と書かれた看板が…
ことし8月にオープンしたばかりの、手打ちそばのお店です。
店内はまるで、パーティスペースのようなモダンな雰囲気。
広告などは載せておらず、知る人ぞ知るお店だといいます。
来店客：
「そば自体の香りもいいですし、コシがあっておいしいですし、それからそば湯も丁寧に作ってあっておいしいです」
「初めて来たんですけど、とてもおいしかったですよ。すごい上品なおだしで、すっきりした味でした」
この評判のいい手打ちそばとだし。
実は、店主の蓮沼優太朗さんが、祖父母の味を受け継いだものなんです。
「傳」店主・蓮沼 優太朗 さん：
「僕が初孫っていうのも多分あって、すごくかわいがってもらってたなっていうのは、すごく感じているので、おじいちゃんとおばあちゃんのそばっていうもので育ってきたので、そのそばの味がなくなるっていうのが、どうしても嫌だったんで」
幼い頃から、富山でそば店を営む祖父母にかわいがってもらった蓮沼さん。
その店は祖父が亡くなった後、祖母が1人で守っていますが…
蓮沼 優太朗 さん：
「(おばあちゃんが)そろそろそばをやめようかなみたいな、このそばがなくなるっていうことは、おじいちゃんの、おばあちゃんの思い出が一部なくなっちゃうっていうのと一緒かなと感じたりもして、じゃあもう自分で何とかやってこの味を残していこうと思って」
大好きなおじいちゃんとおばあちゃんの味を残したい。
数年前から何度も富山の祖母を訪ねては、そば打ちやつゆのつくり方を教わった蓮沼さん。
「おばあちゃんのところの家のたれに近づけたものになっているんですけど」
完全な再現とはいきませんでしたが、ようやく納得のいくつゆが完成。
そば打ちにも、こだわりがあるようです。
蓮沼 優太朗 さん：
「その日の湿度であったりとか、気温であったりとか、季節でその水分量というものがすごく繊細なものなんですけど、毎日変わっていくんです。あっち(富山)で覚えたけど、こっち(金沢)に持ってくると、やっぱり同じものが出来上がらないっていうことが最初ぶち当たってしまって、そこから金沢では、金沢の気候に合わせたやり方があるっていうのを学んで、味を近づけるっていうところがすごく大変でした」
ようやく完成した祖父母の味。
提供する場所は、金沢市の犀川沿いです。
蓮沼 優太朗 さん：
「うちのじいちゃんのところも立山なので、すごい自然豊かなところで、近くに川とかがあったりするんですけど、何か不思議と似ているなというか」
店の名前は「傳」。
祖父母の味を伝えるという意味を持つ、この店名に決めました。
そば店の概念を覆すような内装を生かし、夜の営業にも力を入れたいと話しますが、やはり、その根底にあるのは…
「傳」店主・蓮沼 優太朗 さん：
「僕がおじいちゃんとおばあちゃんのそばでずっと育ってきたっていうものを、僕が受け取って、より多くの方に、このそばをたくさんの人に届けたいなと、おいしいって言ってもらえるように、受け継いだ味を多くの人に楽しんでほしい」
思い出の味を守る蓮沼さんの奮闘は続きます。