福本莉子と高橋恭平のW主演で咲坂伊緒の大ヒット漫画を２部作で初の連続ドラマ化

10月31日(金)23:00よりＷＯＷＯＷで連続ドラマＷ-３０「ストロボ・エッジ Season１」が放送・配信される。

咲坂伊緒の同名漫画を、ＷＯＷＯＷ連続ドラマ「アオハライド」の制作陣が再集結して完全実写化する本作。咲坂による"青春三部作"の1つで、後に続く「アオハライド」「思い、思われ、ふり、ふられ」の原点とも言える大ヒット作だ。

高校生の木下仁菜子(福本莉子)は、まだ恋という感情を知らずに日々を過ごしていた。ある日、帰りの電車で同級生の一ノ瀬蓮(高橋恭平)と出会い、しだいに蓮の秘めた優しさに惹かれていく仁菜子。胸に何か刺さったみたいに苦しくなる仁菜子だったが、日に日に蓮への想いが積もりはじめる。親友の上原さゆり(小坂菜緒)への恋愛相談やクラスメイトの是永大樹(中沢元紀)からの想いも受けながらも、蓮に対する感情が''恋''であることを自覚した仁菜子。意を決して、蓮に想いを伝える仁菜子だったが----。

■純粋な性格の仁菜子を、福本莉子が透明感を纏って好演

主人公・仁菜子を演じるのは、透明感溢れる存在感が印象的な福本。まだ恋心を知らない純粋無垢な仁菜子が、恋を知り、戸惑い、悩む...そんな"好きが積もっていく"過程を、瑞々しく好演している。福本の純粋さが宿るまっすぐな瞳が、仁菜子というキャラクターにぴったりとハマる。

そして、もうひとりの主人公で仁菜子の初恋の相手・蓮を演じるのは高橋。なにわ男子のメンバーとして活躍しながら、映画「なのに、千輝くんが甘すぎる。」などで主演を務めるなど、俳優業も目覚ましい高橋。クールな雰囲気の中に秘めた優しさをもつ蓮を魅力的に演じている。

原作でお馴染みのキャラクターを演じるのは山下幸輝、小坂菜緒、中沢元紀、中川翼、井上想良、井上音生、小栗有以、田鍋梨々花といった注目のキャスト陣が集結。さらに、長谷川京子、中村俊介、野間口徹、小籔千豊、そして伊野尾慧、千葉雄大といった多彩な魅力を放つ実力派俳優陣が勢揃いしている。

仁菜子と蓮を主軸に、それぞれが片想いを胸に秘めながら揺れ動く高校生たちの青春群像劇を丁寧に描き出す本格青春ラブストーリーに仕上がっている本作。ぜひ、その目で楽しんでほしい。

文＝HOMINIS編集部

放送情報【スカパー！】

連続ドラマＷ-３０「ストロボ・エッジ Season１」

放送日時：2025年10月31日(金)23:00〜

チャンネル：ＷＯＷＯＷプライム

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ