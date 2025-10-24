高橋英樹「親子デートなり」妻＆娘・真麻との家族3ショット公開「両手に花」「幸せ溢れてる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/24】俳優の高橋英樹が10月23日、自身のオフィシャルブログを更新。娘・高橋真麻と妻の美恵子さんとの3ショットを公開した。
【写真】81歳俳優「両手に花」妻＆娘との“デート”ショット
英樹は「親子デートなり（笑）」と題してブログを更新し、「久しぶりに親子でデート」と真麻と美恵子さんと3人での家族ショットを投稿。サングラス姿でクールなスーツ姿の英樹と、スカーフをアクセントにしたコーディネートで同じくサングラス姿の美恵子さん、ファーのベストでお茶目な表情を見せている真麻が寄り添う微笑ましい家族写真を公開している。
また、料理の写真や、家族でにこやかにランチを楽しむ写真も投稿し「こんなんで 楽しく食べていますぞ」と投稿を締めくくっている。
この投稿にファンからは「お洒落な一家」「両手に花」「仲良し」「幸せ伝わる」「真麻さんどっちにも似てる」「ほっこり」など、さまざまな反響が寄せられている。
高橋夫婦は1974年に結婚。2024年に金婚式を迎え、おしどり夫婦として知られている。（modelpress編集部）
◆高橋英樹、家族3ショット披露
◆高橋英樹の投稿に反響
